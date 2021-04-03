رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 03 أبريل 2021 الموافق 21 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

عضو بالشيوخ: حدث نقل المومياوات الملكية سيظل عالقًا في أذهان العالم

السبت 03/أبريل/2021 - 09:48 م
النائب عبدالرحيم
النائب عبدالرحيم كمال
منى هيبه
طباعة
أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن حدث نقل «المومياوات الملكية» إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، يعكس عظمة وأصالة تاريخ الحضارة المصرية بين سائر الأمم، مشيرًا إلى أن الحدث خرج بشكل يليق بتاريخ الحضارة المصرية وسيظل عالقًا في أذهان العالم.

وأضاف «كمال»، في بيان له اليوم، أن مصر بحضارتها وتراثها وكنوزها حضرت اليوم على كافة وسائل الاعلام الاجنبية والعربية وهو ما يمثل ترويج سياحي كبير خاصة ما تحظى به الآثار المصرية القديمة من اهتمام شعوب العالم بها لما تحتويه دائمًا من أسرار عجزت التكنولوجيا الحديثة عن معرفتها.

وأشار «كمال»، إلى أن الدولة المصرية فى ظل القيادة السياسية تخطو بثبات لتكون فى مصاف الدول العظمى وهذا ما يتم العمل له على أرض الواقع، حيث أولى الرئيس عبدالفتاح السيسي أهتمامًا كبير خلال السنوات الماضية بقطاع السياحة والآثار وهو ما ينعكس الآن في إخراج صورة رائعة أمام العالم تليق بتاريخ الحضارة المصرية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حضور دولى لاحتفالات «نقل مومياوات ملوك وملكات مصر القديمة» اليوم

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم


الصور

image description

أهالي أسوان يتوافدون على ميدان المحطة لمشاهدة نقل المومياوات (صور)

image description

«أم المصريين» تحتفل بموكب المومياوات الملكية بالأغانى الوطنية (صور)

image description

مواطن أسواني: «حياة كريمة» هتوفر لنا الأمان (صور)

image description

جامعة أسيوط تسلم عقود الوحدات السكنية لـ 480 منتفعا غدا

image description

تطبيق برنامج «SAP» ضمن مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة لمياه الشرب بأسيوط

الأكثر قراءة

بث مباشر.. موكب نقل المومياوات الملكية إلى متحف الحضارة بمدينة الفسطاط

قبل الموجة الثالثة.. «الصحة» توفر مسحات كورونا بالمجان

الباز: الدولة المصرية رغم ظروفها الصعبة قادرة على إبهار العالم

الرئيس السيسى فى استقبال موكب المومياوات: مصر على طريق البناء والإنسانية

إنفوجراف

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء مصر الوسطى

موعد شم النسيم لسنة 2021 وحكم الاحتفال به في الإسلام

«مناعة القطيع».. اللقاح الحل الوحيد لوقف تفشي كورونا

«طبقنا القانون».. أول تعليق من المعهد الذي فصل محمد صلاح

أيام زمان

«أنا مصرية أحمل الجنسية التونسية».. رحلة هند صبرى فى مصر

«كاريوكا أنقذتها من الملك فاروق وشادية ساعدتها ماديًا».. مأساة سميحة توفيق

أخفى مكان بيته.. أغرب حكايات «شرفنطح»

«زواجه لم يسعدني».. اعترافات شمس البارودي عن حسام الدين مصطفى

مقالات الرأي
ماجد حبته
من التحرير.. إلى الحضارة
د.أحمد الخميسى
اللغة والحقيقة.. تجميل أم تدجيل؟
مؤمن المحمدي
الهجوم والدفاع
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل سفير الفن القبطى فى العالم
المزيد

الثقافة

نورا رشاد: معارض الكتاب المحلية مؤشر على تجاوز الجائحة

بحضور هيئة الكتاب.. «الناشرين» يناقش تفاصيل معرض القاهرة الدولي

«بلادي يا بلادي».. موكب المومياوات يفجر وطنية الأدباء على السوشيال ميديا

أحمد يماني: علينا أن نفهم ببساطة أن الشعر عمل إنساني