شعر ملكات الفراعنة «كوميكس» على جروبات البنات بـ«فيس بوك»

تتجه أنظار العالم على ميدان التحرير لمتابعة موكب نقل المومياوات، حيث يعتبر الحدث الأعظم في العالم الذي لا يتكرر سوى مرة واحدة في العمر، وهو «موكب المومياوات»، حيث يتضمن نقل 22 مومياء ملكية في موكب مهيب، من المتحف المصرى لمتحف الحضارة بالفسطاط.وتضم المومياوات الملكية 4 ملكات (حتشبسوت، ميرت أمو، أحمس نفرتارى والملكة تى) حيث نسلط الضوء على الملكة «تي» إحدى المومياوت التي سيتم نقلها في الموكب.وكان للجنس الناعم على مواقع التواصل الاجتماعي رأي آخر، حيث تدولن صورًا للملكة «تي» وبعض الملكات يسألن عن «روتين الشعر» الأمر الذي أثار سخرية كثيرين.وانتشرت «الكوميكس» بين جروبات البنات على مواقع التواصل الاجتماعي، يسألن عن سر الحفاظ على الشعر طوال هذه الفترة.ومن بين التعليقات: «يعنى كتبوا كل حاجة عن الطب والهندسة والزراعة، وجيتوا عند وصفات الشعر ومكتبتوش.. ما تنطقى ياملكة».