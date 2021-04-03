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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«القومى للحوكمة» يختتم تدريب القيادة بالشراكة مع اليابان

السبت 03/أبريل/2021 - 05:25 م
وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط
أميرة ممدوح
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اختتم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبي "حكومة وقيادة موثوقة وفعالة" "Trusted and effective government and leadership" الذي تم عقده عبر خاصية زووم لمدة ثلاثة أيام.

وفى هذا الإطار أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة على الدور الذى يقوم به المعهد، حيث يقوم بالمساهمة فى تطوير وتنمية القدرات البشرية وتقديم خدماته التدريبية والاستشارية والبحثية بهدف نشر المعرفة الإدارية، مشيرة إلى حرص المعهد على التعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد العالمية فى مجالات التدريب، من أجل المساهمة فى تنمية القدرات وتعزيز كفاءة الأفراد والمؤسسات.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى أن البرنامج التدريبي يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والدور الذي أخذه المعهد علي عاتقه لوضع مبادئ الشفافية وصنع سياسات الإدارة الرشيدة في الجهاز الإداري للدولة في المرتبة الأولي، حيث يتم تنفيذ إصلاحات الحوكمة، من خلال إدخال مفهوم وممارسات الإدارة الرشيدة في المؤسسات الحكومية وربطها بمفاهيم الإصلاح الإداري، من أجل الوصول إلى الإدارة الجيدة لموارد الدولة والمجتمع، وذلك وفق عدد من القيم الحافزة للحكم الرشيد والهادفة إلى بناء القدرات، التي تساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والسياسية ودعم المشاركة والنزاهة والشفافية والمساءلة.

ولفتت "شريف" إلى أن البرنامج التدريبي تم تنفيذه في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة مع المعهد الوطنى للدراسات السياسية بدولة اليابان "GRIPS"، والتي تشمل أوجه التعاون وتبادل الخبرات، مع الاستعانة بخبرة المعهد اليابانى فى مجال التدريب ولاسيما مجال الحوكمة والتنمية المستدامة، حيث يتميز معهد اليابان بوجود درجات علمية متخصصة فى مجال الحوكمة، كما توجهت شريف بالشكر إلى فريق العمل من الجانب اليابانى على تعاونهم وجهودهم في تنفيذ البرنامج التدريبي.

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