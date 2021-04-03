مشاركة في تنظيم «الموكب الملكي»: أنظار العالم تحولت لقلب القاهرة

تستعد مصر لنقل 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، اليوم السبت، تحت إشراف وزارة السياحة والآثار، بالتنسيق مع مجموعة من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة.حبيبة أحمد، إحدى المشاركات في حفل تنظيم الموكب، قالت إن أنظار العالم تحولت إلى قلب القاهرة، لمتابعة هذا الحدث المهيب.وقالت في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "فخورة بأني أشارك في حدث بهذه العظمة، خاصة أنه حدث فريد من نوعه، ولن يحدث إلا في مصر أرض الحضارة".صاحبة الـ21 ربيعًا، أكدت أنها فخورة بالحضارة المصرية القديمة، وأنها ستنبهر بالعرض.