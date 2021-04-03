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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حتشبسوت.. ملامح شخصية الملكة وقصة حياتها

السبت 03/أبريل/2021 - 04:15 م
حتشبسوت
حتشبسوت
إيمان ماهر
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تتجه أنظار العالم اليوم لموكب نقل المومياوات، ويهتم الكثيرون بمعرفة تاريخ كل مومياء منها، وعلى رأسها الملكة حتشبسوت.

◄من هي
ملكة حاكمة مصرية قديمة، وهي الخامسة ضمن تسلسل ملوك الأسرة الثامنة عشرة، وأنجبت حتشبسوت من زوجها "تحتمس الثاني" ابنة وحيدة هي الأميرة «نفرو رع»، دون وريث ذكر.

◄الحكم
حكمت بعد وفاة زوجها الملك تحتمس الثاني كوصية على الملك الصغير تحتمس الثالث في البداية، ثم كملكة وابنة الإله آمون بعد أن نشرت قصة نقشتها في معبدها بالدير البحري تقول فيها إنها كانت نتيجة لقاء حميم بين آمون وأمها الملكة أحمس، ويخلط مانيتون في ترتيبها فيضعها بعد أمنحتب الأول في منتصف الأسرة الثامنة عشرة.

◄العرش
طموح حتشبسوت ورغبتها فى الحكم مع صغر سن تحتمس الثالث، أعدت لها ظروفًا مناسبة مكنت لها الاستقلالية بالحكم، خاصة وأنها كانت تشعر فى قرارة نفسها بأنها صاحبة الدم الملكى وصاحبة الحق في إرث العرش.

وأصبحت وصية على عرش الملك تحتمس الثالث، ونظرًا لكونه طفلًا صغيرًا، وكانت أمة إحدى محظيات الملك تحتمس الثانى، مع تمتعها بالذكاء وطموحها للحكم، الذى ربما بدأت فى ممارسته فى فترة حكم أخيها وزوجها الضعيف تحتمس الثانى، هيأت الظروف السياسية فى البيت الحاكم لها فرصة التربع على العرش، وبدأ الصراع بينهم.

◄وفاتها
وتعد نهاية حكم "حتشبسوت" من الأشياء الغامضة في تاريخ تلك الملكة الظاهرة، وأظهرت الأشعة المقطعية أن الملكة حتشبسوت ماتت في سن 55 عامًا، وأنها كانت ممتلئة الجسم، وأنها كانت تعاني من مرض السكر، وماتت بسبب السرطان.

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