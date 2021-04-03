«فرانس 24» تثمن تأمين حدث نقل المومياوات المملكية المهيب

تستعد القاهرة اليوم السبت، لحدث ضخم يتابعه العالم أجمع، وهو نقل 22 من مومياوات ملوك وملكات حكموا البلاد قبل آلاف السنين، وذلك من موقعها في قاعات عرض المتحف المصري بميدان التحرير وسط القاهرة، إلى المتحف القومي للحضارة بالفسطاط، أحد العواصم التاريخية لمصر، والواقعة في حي مصر القديمة، جنوبي القاهرة.وأشادت شبكة "فرانس 24" في تقرير لها اليوم، بتأمين الحدث، وقالت "تحت أعين قوات الأمن اليقظة، سيتم نقل المومياوات على بعد سبعة كيلومترات عبر العاصمة من المتحف المصري الشهير، حيث أقام معظمهم دون إزعاج لأكثر من قرن، إلى المتحف الوطني الجديد للحضارة المصرية".ووفقا للتقرير، سيسافر الملوك الثمانية عشر وأربع ملكات، الذي يطلق عليه اسم العرض الذهبي للفراعنة بالترتيب، الأقدم أولا، كل منهم على متن عوامة منفصلة مزينة على الطراز المصري القديم.ونقلت الشبكة تصريحات وزارة الداخلية التي قالت فيها أنه سيتم منع المشاة والمركبات من دخول ميدان التحرير، موقع المتحف الحالي، وأقسام أخرى من مسار العرض، قبل الساعة السادسة من مساء اليوم.ولفتت الشبكة إلى تصريحات عالم الاثار المصري ووزير الاثار السابق زاهي حواس -الذي سيعلق على الحدث على الهواء مباشرة على التلفزيون-، التي قال فيها أن العالم كله سيراقب 40 دقيقة مهمة في حياة مدينة القاهرة.واشارت الشبكة إلى أنه سيتم تزويد العربات ذات اللون الذهبي بمواد امتصاص الصدمات للرحلة، لضمان عدم تعطل أي من الشحنات الثمينة عن طريق الخطأ.وأكد التقرير أنه هناك المزيد من التفاصيل الجديدة الرائعة عن حياة الفراعنة تتوالى في الظهور.ومن أجل موكبهم في شوارع القاهرة، ستكون المومياوات في حاويات خاصة مليئة بالنيتروجين، في ظروف مماثلة لظروف عرضها العادية.سيتم عرض المومياوات بشكل فردي في المتحف القومي للحضارة المصرية، في بيئة مليئة بالمقابر تحت الأرض.كما سيتم وضع اللافتات عليها من خلال سيرة ذاتية موجزة، وفي بعض الحالات، نسخ من الأشعة المقطعية.ونقلت الشبكة عن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي، قولها إن إعادة إيواء المومياوات "يمثل نهاية الكثير من العمل لتحسين الحفاظ عليها وعرضها، وهذا يثير المشاعر التي تذهب إلى أبعد من مجرد نقل مجموعة سنرى تاريخ الحضارة المصرية يتكشف أمام أعيننا".