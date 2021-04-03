يسرا: موكب نقل المومياوات الملكية حدث عالمى مهم

أكدت الفنانة يسرا أن موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير لعرضها بمقرها الدائم داخل المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، المقرر انطلاقه، مساء اليوم السبت، حدث عالمي مهم.وقالت يسرا- في تصريح صحفي اليوم- إن العالم سينظر اليوم إلى شوارع القاهرة العريقة، أثناء رحلة ملكية جديدة لنقل المومياوات.. مضيفة" لا بد أن يفتخر المصريون بهذا الحدث المهم وما بذلته الدولة المصرية من جهود ليظهر بهذه الصورة".ومن المقرر أن تشارك يسرا في مراسم استقبال الموكب بمتحف الحضارة، حيث أجرت بروفات مكثفة قبل انطلاق الموكب.ويشارك في تقديم الموكب، اليوم، عدد من النجوم منهم ليلى علوي، منى زكي، آسر ياسين، أمينة خليل وحسين فهمي.