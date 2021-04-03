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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تشوهات ومعارك.. لغز مقتل الملك الشهيد سقنن رع «تاعا الثانى»

السبت 03/أبريل/2021 - 11:54 ص
نقل المومياوات
نقل المومياوات
إيمان ماهر
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ينتظر العالم حدث نقل المومياوات الملكية، والذي يضم 22 مومياء من بينها الملك سقنن رع، والذي كشفت فحوصات بالأشعة المقطعية أسرارا جديدة حول ملابسات مقتل الفرعون سقنن رع - تاعا الثاني، الذي حكم مصر من طيبة (الأقصر حاليا) قبل نحو 3,600 عام.

وأوضحت صور أشعة مقطعية ثنائية وثلاثية الأبعاد لمومياء الملك، وجود تشوهات في الذراعين تشير إلى احتمال وقوعه في الأسر في ساحة المعركة ومن ثم تقييد يديه خلف ظهره، مما أعجزه عن صدّ الضربات التي انهالت فوق رأسه وعلى وجهه، وذلك من خلال بحث الدكتور وعالم الآثار زاهى حواس، والدكتورة سحر سليم.

هو من أعظم ملوك مصر حيث أنه أول من بدأ القتال الفعلى لطرد الهكسوس من مصر، والذي أنهاه ابنه أحمس الأول.

"حربه مع الهكسكوس"
هو أول ملك بدأ القتال مع الهكسوس وتوجد وثيقة هي ورقة سالييه جاءت في شكل قصة منسوبة إلى عصر سقنن رع تخبرنا كيف بدأ الخلاف بين ملك الهكسوس عاقنن رع أبوفيس والملك سقنن رع.

"العثور عليه"
تم العثور على مقبرته في خبيئة دراع أبو النجا عام 1881، وقد كشفت المومياء لاحقا في 9 يونيه عام 1886.

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