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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

شاهد.. برومو «أحسن أب» لـ علي ربيع

السبت 03/أبريل/2021 - 11:33 ص
علي ربيع
علي ربيع
محمد قدري
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أطلقت شبكة تليفزيون "الحياة" البرومو الأول لمسلسلها الجديد "أحسن أب"، بطولة علي ربيع، للعرض خلال الموسم الرمضاني القادم بصورة حصرية على قنواتها.

وكشف "البرومو" عن العلاقة الكوميدية بين الأب "عبدالحفيظ" والذي يجسده علي ربيع والابن "مدثر" ودخولهما مسابقة للفوز بلقب أحسن أب.

وانتهى ربيع من تصوير أكثر من نصف حلقات المسلسل الجديد، على أن يدخل الموسم الرمضاني القادم، وهو في الحلقات الأخيرة من العمل، خاصة أنه سيعرض في الجزء الأول من رمضان عبر 15 حلقة من الكوميديا.

"أحسن أب" هو مسلسل كوميدي من 15 حلقة، ويشارك فيه كل من هاجر أحمد وعلي ربيع والفنان القدير سامي مغاوري وأحمد فتحي وعدد آخر من النجوم وضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد المحمدي وأحمد محيي وإخراج معتز التوني.


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