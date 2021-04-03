أسعار مواد البناء اليوم السبت 3-4-2021

يرصد لكم موقع " الدستور" في هذا التقرير، أسعار مواد البناء في مصر اليوم السبت 3-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في الأسواق المحلية المصرية.سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض مصنع 13700 جنيه.سعر طه حديد بشاي للصلب 13500 جنيه.سعر طن الحديد الاستثماري (بشاي) 13450 جنيهًا.سعر طه الحديد عطية 13400 جنيه.سعر طن الحديد سرحان 13300 جنيه.سعر طن الحديد مراكبي 13300 جنيه.سعر طن حديد المصريين 13500 جنيه.سعر طن حديد مصر الكومي 13300 جنيه.سعر طن حديد المعادي 13300 جنيه.سعر طن حديد العشري 13300 جنيه.سعر طن حديد مصر ستيل 13300 جنيه.سعر طن أسمنت المسلح 790 جنيها.سعر طن أسمنت النصر 750 جنيها.سعر طن أسمنت المهندس 740 جنيها.سعر طن أسمنت أسيك المنيا 740 جنيها.سعر طن أسمنت الصخرة 725 جنيها.سعر طن أسمنت وادي النيل 735 جنيها.سعر طن لافارج للأسمنت المخصوص 760 جنيها.سعر طن اسمنت العريش العسكري 735 جنيها.سعر طن أسمنت سيناء 735 جنيها.سعر طن أسمنت السويس 770 جنيها.سعر طن أسمنت حلوان 775 جنيها.سعر طن أسمنت مصر بني سويف 755 جنيها.سعر طن اسمنت السويدي 795 جنيها.سعر طن أسمنت جنوب الوادي 740 جنيها.سعر طن أسمنت المسلة 725 جنيها.سعر طن أسمنت شركة العامرية 940 جنيهًا في الاسكندريةسعر طن أسمنت شركة الإسكندرية بروتلاند 875 جنيها.سعر طن أسمنت شركة المنيا 780 جنيها في القاهرة.سعر طن أسمنت شركة المصري 778 جنيها.واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 650 جنيهًا للطن، وجبس الدولية 640 جنيه للطن، وجبس المعمار 690 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 650 جنيهًا للطن، وجبس السويس 580 جنيهًا للطن.