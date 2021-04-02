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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الجيزة» تعلن التحويلات المرورية أثناء نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:29 م
المومياوات الملكية
المومياوات الملكية
عبدالله هشام
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تعلن محافظة الجيزة عن إجراء غلق كلى لعدد من الكباري ومحاور الحركة في ضوء الاحتفالات والمراسم رفيعة المستوى التي ستقام بمناسبة نقل عدد 22 مومياء ملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط يوم السبت الموافق 3-4-2021.

وأوضحت محافظة الجيزة أنه سيتم إجراء غلق كلي لكباري عباس والجامعة والجلاء ومطلع كوبري أكتوبر من شارع النيل ومطلع كوبري15 مايو من شارع النيل ومنزل الطريق الدائري القادم من المعادي اتجاه شارع البحر الأعظم نطاق محافظة الجيزة باتجاه حدود محافظة القاهرة طوال فترة الاحتفالات، التي ستبدأ من الساعة الخامسة والنصف مساء يوم السبت الموافق 3-4-2021 وحتى الساعة التاسعة مساء نفس اليوم.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قد قامت بتجهيز التحويلات المرورية اللازمة لتيسير الحركة المرورية للمواطنين وهى كالآتي:

أولا: القادم من محاور فيصل والهرم وربيع الجيزي في اتجاه أعلى (كوبري الجيزة المعدني ومتجه إلى كوبري عباس وكوبري الجامعة وكوبري الجلاء وكوبري 6 أكتوبر) يسلك منزل كوبري الجيزة المعدني اتجاه مستشفى الرمد ثم يمينًا اجباري في اتجاه محور البحر الأعظم حتى مطلع الطريق الدائري في اتجاه القاهرة ومناطق مدينة نصر والتجمع الخامس وطريق السويس.

ثانيا: (القادم من محور شارع الجامعة في اتجاه كوبري الجامعة) يسلك شارع الجيزة يمينًا قبل كوبري الجامعة من أمام حديقة الحيوان حتى دوران تفتيش الري والعودة اتجاه شارع الجيزة مرة أخرى اتجاه نفق النهضة ونفق الجلاء وشارع النيل حتى كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج أو استكمال السير بشارع الجامعة حتى تقاطعه مع شارع ثروت والسير يسارا اتجاه شارع ثروت ثم استكمال السير أعلى محور صفط اللبن وصولا حتى الطريق الدائري القوس الغربي اتجاه محور روض الفرج.

ثالثا: القادم من شارع التحرير في اتجاه كوبري الجلاء يسلك إجباريًا شارع النيل حتى مطلع كوبري الساحل في اتجاه مناطق القاهرة ومحور روض الفرج.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة سوف تقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمواقع المشار إليها لتسيير الحركة المرورية وكذلك تجهيز ووضع كافة المساعدات الفنية ووسائل المساعدة بمواقع الغلق الكلى بالكباري والمحاور المشار اليها من حيث (طواحين ضوئية - حواجز فسفورية – مخاريط) لإرشاد قائدي المركبات لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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