شبكة أمريكية: حادث الدهس أمام مبنى الكونجرس يبدو متعمدًا

أعلنت شبكة "إن بي سي" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن أن حادث الدهس أمام مبنى الكونجرس يبدو متعمدا.وأفادت بأن شرطة الكونجرس أطلقت النار على المهاجم بعد صدمه ضابطين بسيارته.وذكر الإعلام الأمريكي أن حالة ضابطي الكونجرس المصابين في حادثة الدهس حرجة، بعد أن تعرض ضابطين من شرطة الكونجرس لإصابات بالغة.