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الجمعة 02 أبريل 2021 الموافق 20 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

تألق «أفشة» وإخفاق «الشناوي».. توقعات الأبراج للاعبي الأهلي أمام المريخ

الجمعة 02/أبريل/2021 - 08:41 م
الأهلي
الأهلي
إسلام جمال
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يلتقي النادى الأهلى، غدًا، فى تمام الثالثة عصرًا نظيره المريخ السودانى، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويدخل المارد الأحمر المباراة ورصيده من النقاط 7 يحتل بها المركز الثانى فى المجموعة خلف المتصدر سيمبا التنزانى الذى حصل على 10 نقاط.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لطالع الأبراج أن يتنبأ بحال لاعبي النادي الأهلي، وذلك وفقًا لرؤية خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي.

◄ محمد الشناوي

توقعت خبيرة الأبراج العراقية، لحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي صاحب برج القوس، بعض التعثرات على الصعيد المهنى، حيث سيواجه مولود برج القوس بعضا من المشاكل على الصعيد المهنى.

◄ والتر بواليا

يواجه اللاعب الكونغولي والتر بواليا، حظا عثرا منذ قدومه للنادي الأهلي، الأمر الذي جعله فى مهب الانتقادات من جماهير المارد الأحمر.

وينتمي اللاعب والتر بواليا إلى برج الثور، فوفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، فالتألق حليفه بمباراة اليوم، حيث يعيش مولود برج الثور حالة من النجاح على الصعيد المهني.

◄ عمرو السولية

يعد السولية من اللاعبين المؤثرين فى خط وسط النادى الأهلى، ينتمى اللاعب الى برج الحمل، والذى تتوقع له الأبراج أن يشهد هذة الفترة تألقا كبيرا على الصعيد المهنى والعاطفى أيضا.

◄ محمد مجدي أفشة:

يعتبر لاعب النادي الأهلي الأكثر حظًا بين زملائه، حيث ينتمي أفشة لبرج الحوت، الذي سيحالفه الحظ بشكل جلي وواضح خلال هذه الفترة.

◄ مروان محسن

حالة من الانتعاش يعيشها النجم مروان محسن، بعدما تألق فى المباراة الأخيرة للنادى الأهلى والتى كانت أمام فيتا كلوب، فوفقًا لتوقعات الأبراج، سيعيش مواليد برج الحوت الذي ينتمي إليه اللاعب مروان محسن حالة من النجاح على الصعيد العاطفي والمهني.

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