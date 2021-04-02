البيت الأبيض: لا نتوقع محادثات مباشرة مع إيران خلال التفاوض بشأن الاتفاق النووي

قال البيت الأبيض، اليوم الجمعة: إننا لا نتوقع محادثات مباشرة مع إيران خلال عملية التفاوض بشأن الاتفاق النووي.وذكر البيت الأبيض، في نبأ عاجل، وفقا لقناة "العربية"، إن المحادثات حول الاتفاق النووي قد تكون طويلة في المراحل الأولى.وأشار البيت الأبيض إلى أن الاجتماع بين إيران وروسيا والصين والأوروبيين حول الاتفاق النووي خطوة بناءة.