الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات إغلاق كورونا

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من عام 2020، مما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرضإغلاق عام ثان في أنحاء البلاد.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 1.8 في المئة مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية، وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعا بنسبة 2.2 في المئة.كما جرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3 في المئة لعام 2021 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 3.1 في المئة.