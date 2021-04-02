بعثة الأمم المتحدة تشيد بالجهود السودانية في إزالة الألغام

أشاد رئيس البعثة الأممية المتكاملة بالسودان فولكر بيرث بجهود الحكومة في برنامج مكافحة الألغام مثمنا التعاون الذي ظلت تبديه الحكومة مع الشركاء والمانحين.جاءت تصريحات بيرث خلال كلمته التي وجهها بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام الذي يصادف اليوم الرابع من إبريل من كل عام.وأضاف بيرث أن ما تم من إنجاز في مجال إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة في السودان يساهم في صنع السلام في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية سونا.ودعا بيرث للمزيد من التنسيق والتعاون بين الجهات ذات الصلة للإيفاء بالالتزامات تجاه اتفاقية أتوا لحظر تصنيع ونقل وتخزين واستخدام الألغام، مثمنا التنسيق بين المركز القومي لمكافحة الألغام ومكتب الأمم المتحدة لخدمة مكافحة الألغام الذي وصفه بالجيد.يذكر أن الاحتفال باليوم العالمي يتم هذا العام إعلاميا دون مراسم ميدانية لالتزام البلاد بالاحترازات الصحية المفروضة بسبب انتشار الفيروس المستجد كورونا.