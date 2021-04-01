موريتانيا والجزائر تبحثان التعاون الثنائي بين البلدين

بحث رئيس الوزراء الموريتاني محمد ولد بلال، اليوم الخميس، في نواكشوط مع وزير الداخلية الجزائري كمال بلجود، التعاون الثنائي، وسبل تعزيز علاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين.وقال الوزير الجزائري - للصحفيين: إنه سعيد باللقاء، وأنه أبلغ رئيس الوزراء تحيات نظيره السيد عبد العزيز جراد، مضيفا "تطرقنا خلال اللقاء إلى العلاقات الجزائرية الموريتانية وهي علاقات تاريخية ومتميزة، ونحن هنا اليوم لتطويرها وتعزيزها لنصل إلى ما يطمح إليه الشعبان الموريتاني والجزائري".وكان وزير الداخلية الجزائري قد وصل - في وقت سابق اليوم - إلى موريتانيا في زيارة عمل لبحث التعاون في المناطق الحدودية.