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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روحاني: إذا التزمت أمريكا بالاتفاق النووي.. إيران ستفي على الفور

الخميس 01/أبريل/2021 - 06:50 م
روحاني
روحاني
منار أحمد
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قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الخميس، إذا عاد الأمريكيون إلى الوفاء بالتزاماتهم للاتفاق النووي المبرم في عام 2015، فإن إيران ستفي على الفور بجميع التزاماتها.

كما رأى أن التأخير في العودة إلى الاتفاق النووي سيعود بالضرر على مجموعة الدول 5+1 الموقّعة على الاتفاق، حسبما أعلنت وكالة الأنبار الإيرانية "ايسنا".

واعتبر روحاني، في حفل تدشين الخطة الوطنية لوزارة الصناعة والمناجم والتجارة في البلاد، أن "بلاده حافظت على الاتفاق النووي وتحملت أعباءه، لذا فقد حان اليوم دور مجموعة 5+ 1 والأميركيين للقيام بواجباتهم".

كما قال: "على الغرب أن يعي أن كل ساعة تأخير في الوفاء بالالتزامات تضر بهم"، وفق ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية إيسنا".

إلى ذلك، ذكر الرئيس الإيراني بأن "المرشد علي خامنئي عرض رفع العقوبات مقابل عودة إيران إلى تنفيذ تعهداتها، لكن الإدارة الأميركية الجديدة لم تستثمر الفرصة" وتابع: "لقد قدم المرشد عرضا صريحا أنه إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، فسنعود إلى جميع التزاماتنا، لقد كانت صفقة رابحة للعالم بأسره والمنطقة، لكن الأميركيين لم يدركوها ولم يستثمروا هذه الفرصة الذهبية"، حسب وصفه.

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