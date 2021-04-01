«الهيدروجين الأخضر».. مستقبل الطاقة في مصر

تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين



أبوظبي.. القمة العالمية الأولي لمستقبل الطاقة



مصر.. اتفاقية نوايا مع الألمان



لماذا الألمان؟



مستقبل الهيدروجين الأخضر في مصر



"RCREEE" عضوًا بتحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين



ما هي مبادرة ديزيرتيك الصناعية؟



تسعى الحكومة المصرية إلى بذل كافة الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة التى تهدف إلى التوسع في مجالات الطاقة النظيفة الخضراء وزيادة مساهمة نسبة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، مما يساهم بشكل اساسي في تنفيذ التنمية الشاملة لكافة قطاعات التنمية المختلفة التي توليها الدولة كل الأهتمام علي التوازي في كل المحافظات، إذ تمثل الطاقة ركيزة أساسية في مكونات النمو الاقتصاد للدول.ومن أجل اللحاق بركب الدول التي سبقت في دخول نادي الدول المستخدمة للطاقة المنتجة باستخدام الهيدروجين الأخضر، يولي قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر برئاسة الدكتور الوزير محمد شاكر؛ اهتمامًا بالغًا بملف تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ومن بينها انتاج واستخدام وتصدير الهيدروجين الاخضر تمشيا مع التوجه العالمي في هذا المجال.يأتي ذلك نظرًا لحجم القيمة المضافة التي تقدمها استخدامات طاقة الهيدروجين الأخضر، ومنها تعزيز الاستدامة التنموية والرخاء، وفرص العمل الجديدة نوعيًا، حماية البيئة والحفاظ عليها بالمشروعات الصديقة لها، مما يعزز العمل في إطار أهداف اتفاقية باريس للتغيُّر المناخي، الهادفة إلي الحد من انبعاثات الغازات الكربونية المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، فضلًا عن دعم الابتكار، وتعزيز نقل المعرفة.في مارس 2020 انطلق تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين MENA Hydrogen Alliance، بهدف تسريع تطوير استخدامات الهيدروجين الأخضراء في المنطقة والجمع بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية تحت مظلة واحدة.وكان الهدف من جمع كل الجهات في تحالف، هو أن تعمل كمستشار محايد لتوضيح حالات الأعمال وتثقيف الشركات والجهات الحكومية العاملة في هذا المجال وأصحاب المصلحة المختلفين حول جميع جوانب إنتاج ونقل واستخدام الهيدروجين الأخضر والجزيئات الخضراء الأخرى، بالإضافة إلي تصدير جزيئات الهيدروجين الأخضر إلى الأسواق العالمية؛ ووجهتها الأولي أوروبا.عقدت القمة العالمية لطاقة المستقبل في إمارة أبو ظبي في يناير 2020، والتي استضافتها شركة مصدر الإمارتية، وكان الإطلاق الرسمي في 4 مارس 2020، بالتزامن مع الاجتماع الثالث لتحالف MENA Hydrogen Alliance، وتوافقا حول مناقشة التحالف حتى نهاية عام 2020.وشهدت قمة أبوظبي التركيز على ربط منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بأوروبا من خلال تعزيز الشراكة الإقليمية بين أوروبا وشمال إفريقيا والشرق الأوسط لتسريع نشر مشاريع الهيدروجين الخضراء والقيمة المحلية السلاسل.في يناير 2021 كان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انهي كافة الاستشارات المتعلقة باستخداما الهيدروجين الأخضر والجدوي من المضي قدمًا نحو هذه الخطوة.وفي منتصف الشهر نفسه، اجتمع وزير الكهرباء المصري مع وجو كيزر الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس الألمانية، ووقعا اتفاق نوايا للبدء فى المناقشات والدراسات لتنفيذ مشروع تجريبي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلي امكانية التصدير.الواقع يؤكد أن التوقيع مع الشركة الألمانية كان باعتبارها من كبرى الشركات العالمية ذات الخبرات الكبيرة في مجال الطاقة النظيفة على مستوى العالم، وأيضًا استكمالا لقصص التعاون الناجح في المحطات الثلاث "بني سويف" و"البرلس" و"العاصمة الإدارية" وغيرها من المشروعات في الماضي القريب.تعكف لجنة وزارية على المستوى الوطني لدراسة الهيدروجين كمصدر للطاقة في المستقبل في مصر، وذلك لما يحظى الهيدروجين الأخضر باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة الآن في بعض بلدان العالم.كما يدخل في صميم عمل هذه اللجنة البحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال، وهذا من أجل الوقوف علي رؤية مستقبلية تضاف إلي استراتيجية الطاقة 2035 لتحديثها لتشمل الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة في مصر.في 29 مارس 2021 انضم المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بمصر "RCREEE" إلى تحالف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للهيدروجين، اعترافًا بأهمية مبادرة "Dii Desert Energy "MENA Hydrogen Alliance" وسعيها لتعزيز المشاريع التجريبية للهيدروجين الأخضر.تعد مبادرة ديزيرتيك الصناعية وتحالف الهيدروجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فرصة لتعزيز المشاريع التجريبية في المنطقة، بالإضافة إلى تطوير حالات العمل، ووضع السياسات والأطر التنظيمية اللازمة، وتثقيف أصحاب المصلحة المختلفين حول جميع جوانب سلسلة قيمة الهيدروجين، من الإنتاج إلى المستخدمين النهائيين، بما في ذلك عنصر الاستيراد والتصدير.