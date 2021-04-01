افتتاح السوق الحضاري لتخفيض الأسعار وخدمة المواطنين بمركز بلاط

افتتح المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس مركز ومدينة بلاط، اليوم الخميس، السوق الحضاري لجميع المستلزمات، وذلك للتخفيف على كاهل المواطنين وتوفير احتياجاتهم تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.بحضور لفيف من القيادات التنفيذية بالمركز، حيث يضم السوق الحضاري جميع المستلزمات الأسرية وتوفير احتياجات الأهالي والمواطنين ومكافحة الغلاء ومواجهة محاولات البعض لرفع الأسعار غير المبرر للسلع الغذائية، وذلك لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين، تزامنًا مع تكثيف الحملات التموينية لمواجهة جرائم الغش التجاري، وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمى التى تضر بصحة المواطنين.وأكد المهندس عبد الحكم جبالي رئيس مركز بلاط، بتنفيذ معرض كلنا واحد والتي أطلقتها وزارة الداخلية التي تهدف إلى تخفيض الأسعار عن مثيلتها بالأسواق، بمشاركة متميزة من الوحدات المحلية لقرى البشندى، تنيده، أولاد عبدالله، ذخيرة، عين عيش، مرزوق، ويستمر المعرض من اليوم إلى آخر شهر رمضان.