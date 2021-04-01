«الأعلى للإعلام» يستضيف وزير التموين في جلسة حوارية مفتوحة.. السبت

يستضيف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، الدكتور على المصيلحى وزير التموين فى جلسة حوارية مفتوحة، السبت المقبل، بحضور كبار السياسيين والكتاب الصحفيين والإعلاميين؛ وذلك بمقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى ماسبيرو.ومن المقرر أن يتحدث وزير التموين عن استراتيجية الوزارة في ظل جائحة كورونا، ومدى توافر السلع الاستراتيجية وجود مخزون لها، وكذلك دور الوزارة في رمضان والتخفيضات التى ستقدمها لخدمة المواطنين، ويدير حوارًا مفتوحًا يجيب فيه عن كل الأسئلة والاستفسارات.