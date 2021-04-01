السفيرة الأمريكية في بيروت: إدارة بايدن تريد ردع إيران في كل مكان حتى لبنان

أعلنت السفيرة الأميركية في بيروت، دروثي شيا، اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية برعاية جو بايدن تريد ردع إيران في كل مكان حتى في لبنان، وفق قناة العربية الإخبارية.وفي سياق متصل، دعت السفيرة الأمريكية في بيروت الأسبوع الماضي، السياسيين اللبنانيين إلى تنحية خلافاتهم جانبًا لإنقاذ البلاد من أزماتها العديدة، وذلك بعد أشهر من الخلافات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل حكومة جديدة.وقالت السفيرة الأمريكية، دوروثي شيا، في تصريحات تليفزيونية بعد لقائها بالرئيس اللبناني ميشال عون: «بعد ما يقرب من ثمانية أشهر من دون حكومة.. ألم يحن الوقت للتنازل عن المطالب؟».