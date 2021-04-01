فلسطين وموريتانيا تبحثان العلاقات الثنائية

بحث سفير دولة فلسطين الجديد لدى موريتانيا محمد الأسعد، مع وزير الشئون الخارجية والتعاون الموريتاني في الخارج إسماعيل ولد الشيخ أحمد أهمية تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.وأفادت وكالة أنباء فلسطين وفا، اليوم الخميس، أن السفير الأسعد نقل تحيات وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وشكره وتقديره لمواقف موريتانيا الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية.ومن جانبة، أكد ولد الشيخ أحمد- خلال استلامه أوراق اعتماد السفير الفلسطيني- موقف موريتانيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية في كل المحافل العربية والدولية وفي اقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.. وندد بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن الوزارة بكامل أجهزتها وموظفيها ستعمل لتسهيل مهمة السفير الأسعد في موريتانيا.