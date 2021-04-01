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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نائب بحريني: نتضامن مع حق مصر في الحفاظ على أمنها المائي

الخميس 01/أبريل/2021 - 11:38 ص
النائب عمار أحمد
النائب عمار أحمد البناي
منار أحمد
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أشاد النائب عمار أحمد البناي رئيس اللجنة النوعية لحقوق الانسان عضو لجنة الشؤون الخارجية والأمن الوطني بمجلس النواب في البحرين، اليوم الخميس، بالدور الذي تلعبه مصر في حفظ السلم والاستقرار الإقليمي.

وقال البناي، نتضامن مع مصر في الحفاظ على أمنها القومي خاصة الأمن المائي والحفاظ على مكتسبات شعبها وحقها المشروع في المحافظة على مواردها وتأمين أهم مصدر للعيش حيث لا افراط ولا تفريط في الأمن المائي.

كما أشاد بالدورالذي تقوم به مصر في فن المفاوضات واحتواء الأزمات وترجيح حياة المواطن وسلامته فوق كل اعتبار.

وأضاف البناي بأن ملء وتشغيل سد النهضة يعتبر حق مكتسب لشعوب المنطقة ودول مصب نهر النيل وفق القوانين الدولية مما يتيح لجميع دول نهر النيل تحقيق طموحاتها والعمل على النماء الاقتصادي.

وأعرب البناي أن طريق المباحثات والتفاوض والتشاور خير أسلوب دأبت عليه الدول قبل الشروع في اي تبعات أخرى وهذا ما قامت به مصر، لاحتواء الموقف والدفع بعجلة السلام واحترام دول الجوار محذرة من المساس بالأمن المائي.

كما أوضح، أن مصر على أهبة الاستعداد لإيقاف كل من تسول له نفسه التطاول على قطرة ماء من غير وجه حق فالنيل خط أحمر تحكمه القوانين الدولية وهو عصب البلاد من الشمال إلى الجنوب، مثمنا الخيار السلمي الذي طرحته مصر في اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي كأحد الخيارات في حال تعنت أحدالاطراف وعدم الوصول الى حل مرضي لجميع اطراف أزمة سد النهضة.

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