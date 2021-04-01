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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسهم اليابان وقطاع التكنولوجيا يتألق بفضل آفاق مشرقة لأشباه الموصلات

الخميس 01/أبريل/2021 - 09:48 ص
أسهم اليابان
أسهم اليابان
وكالات
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ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس، إذ اقتنص المستثمرون أسهم الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات في أول يوم من السنة المالية الجديدة بفضل آمال حيال نتائج أعمال قوية للشركات.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.72 بالمئة إلى 29388.87 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19 بالمئة إلى 1957.64 نقطة.

وقاد قطاع التكنولوجيا التقدم بعد أن توقعت شركة ميكرون تكنولوجي الأمريكية لصناعة الرقائق إيرادات تفوق توقعات المحللين في الربع الثالث.

وقال تاكاشي هيروكي كبير الخبراء لدى مونيكس للأوراق المالية "ما يحدث في أسهم التكنولوجيا اليابانية هو انعكاس لما حدث في الولايات المتحدة".

وتحسنت المعنويات في اليابان بعد أن كشف مسح تانكان الذي يجريه بنك اليابان المركزي أن ثقة الشركات عادت إلى ما كانت عليه قبل بداية جائحة كوفيد-19.

وارتفع سهم طوكيو إلكترون 4.68 بالمئة، وبلغ خلال الجلسة أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ تلقت الأسهم المرتبطة بأشباه الموصلات في اليابان الدعم من توقعات إيجابية لميكرون بشأن المبيعات ومكاسب حققتها أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس الأربعاء أن ميكرون وويسترن ديجيتال كورب تستكشفان بشكل فردي صفقة محتملة لكيوكسيا هولدينجز قد تقيم شركة أشباه الموصلات اليابانية غير المدرجة عند نحو 30 مليار دولار.

ويقول محللون إن المستثمرين يقبلون على شركات صناعة أشباه الموصلات بسبب أن النقص العالمي للرقائق المطلوبة للجيل القادم من السيارات الكهربائية والهواتف الذكية المتقدمة يشير إلى أن الطلب سيظل قويا لفترة طويلة.

وارتفع سهم أدفانتست لصناعة معدات تصنيع الرقائق 4.13 بالمئة بينما ربح سهم سكرين هولدينجز 6.06 بالمئة.

وكانت أقل الأسهم أداء على توبكس 30 هي ميتسوي آند كو الذي انخفض 2.41 بالمئة وتلاه سهم ريكروت هولدينجز الذي تراجع 2.26 بالمئة.

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