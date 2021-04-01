جون كيري يزور الإمارات والهند وبنجلاديش قبل «قمة المناخ»

يبدأ المبعوث الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، اليوم الخميس، جولته لدول الإمارات العربية المتحدة والهند وبنجلاديش، قبل انعقاد أول قمة افتراضية حول الاحترار المناخي ينظمها الرئيس جو بايدن يومي 22 و23 أبريل الجاري.وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية أن كيري "سيزور أبوظبي ونيودلهي ودكا من الأول من أبريل إلى التاسع منه لإجراء مشاورات حول طموح بيئي متزايد.ويباشر كيري هذه الجولة قبل 3 أسابيع من قمة ينظمها الرئيس الأمريكي جو بايدن في 22 أبريل تزامنا مع يوم الأرض.وقد دعا إلى هذه القمة 40 من قادة دول العالم من بينهم قادة الدول الثلاث التي يزورها كيري.وتسعى هذه القمة إلى أن تكون مرحلة مهمة قبل مؤتمر المناخ الرئيسي للأمم المتحدة المقبل (مؤتمر الأطراف السادس والعشرون) المقرر في نوفمبر في جلاسجو في اسكتلندا.ويكثر جون كيري وزير الخارجية الأمريكي والمرشح للرئاسة السابق زياراته قبل هذا الموعد.وقام بأول زيارة له منذ توليه منصب إلى أوروبا مطلع مارس من أجل تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في مكافحة الأزمة المناخية.ووجه نداء إلى دول العالم لتراجع أهدافها المناخية خلال قمة جلاسجو.وستكشف الولايات المتحدة قريبا عن التزاماتها على صعيد خفض انبعاثات غازات الدفيئة للعام 2030. ووعد جون كيري بأنها ستكون طموحة.ويهدف اتفاق باريس للمناخ الذي أبرم خلال مؤتمر الأطراف الحادي والعشرين، إلى احتواء ارتفاع الحرارة بدرجتين مئويتين وحتى 1،5 درجة، مقارنة بالمستوى المسجل قبل الثورة الصناعية.