محمد سلام: فيلم «للإيجار» ثانى تعاون مع خالد الصاوى «فيديو»

تواجد الفنان محمد سلام، في مدينة الأقصر لمشاهدة فيلمه السينمائي الجديد "للإيجار" والمشارك في المسابقة الرسمية للمهرجان؛ حيث أكد أنه يحاول أن يبتعد عن الكوميديا في الفيلم بشكل كبير.وأضاف سلام خلال كلمته التي ألقاها عقب عرض الفيلم بالمهرجان، أنه حاول بقدر الإمكان الابتعاد عن الكوميديا بشكل كبير خلال العمل، ولهذا وافق على تقديم العمل، مشيرا إلى أنه دوما ما يحب الكوميديا، وعندما عرض عليه سيناريو فيلم للإيجار وافق عليه دون تردد لأنه وجد أن العمل سيظهره بشكل مختلف.واختتم: "فيلم للايجار يعد ثاني تعاون له مع الفنان خالد الصاوي بعد مسلسل الفلوس والذي قام ببطولته الفنان تامر حسني".تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي لايت كوميدي عن الوحدة والعزلة حول شخصية "مختار" قبطان على المعاش بمدينة الإسكندرية، يعرض غرفة بداخل شقته للإيجار ويأتي له الشاب "خالد" الذي جاء ليعمل بالإسكندرية فيصطدم به في البداية ولكن بعد فترة يصبحان صديقين.