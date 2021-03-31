رئيس الرئاسي الليبي يشيد بإطلاق سراح الأسرى ودعم المصالحة

بارك رئيس المجلس الرئاسي الليبي الدكتور محمد المنفي عملية إطلاق سراح الأسرى بمبادرة لجنة حوار مدينة الزاوية والتي اعتبرها خطوة مهمة في إطار المصالحة الوطنية التي كان قد أطلقها المجلس الرئاسي منذ استلامه زمام أمور البلاد.وقال المنفي ان المجلس يسعى لجمع الفرقاء ورأب الصدع ولمّ شمل الليبين وإنهاء حالة الإنقسام، مؤكدا تحقيق مصالحة وطنية شاملة يوجد في أعلى سلم أولويات المجلس الرئاسي لكونه حجر الأساس لبناء دولة موحدة من أجل تحقيق العيش المشترك بين الليبيين، وذلك حسب بيان للمجلس.ودعا رئيس المجلس إلى ضرورة ترسيخ قيم العفو والتسامح وإعلاء المصلحة الوطنية العليا لأن ليبيا لن تكون إلا واحدة موحدة.