«التعاون الإسلامي»: يجب التواصل لاتفاق شامل وعادل لحل أزمة سد النهضة

شددت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، على ضرورة إلى مواصلة مفاوضات سد النهضة، للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق مصر والسودان وإثيوبيا.وقالت الأمانة العامة للمنظمة، إنها تتابع باهتمام بالغ الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل لمسألة سد النهضة الإثيوبي.وأكدت منظمة التعاون الإسلامي، على ضرورة الحفاظ على الأمن المائي لكل من مصر والسودان.ودعت إلى "مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق شامل وعادل يحفظ حقوق ومصالح كل من مصر العربية والسودان وإثيوبيا".