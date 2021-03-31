قضايا الدولة تنعى كمال الجنزوري: كان مثالًا يُحتذى بهه في حب الوطن

نعى المستشار دكتور أبوبكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم الأربعاء.ذكر البيان أن الفقيد كان مثالًا يُحتذى به في الإخلاص والتفاني في حب الوطن واسهاماته البارزة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية عمومًا وفي أدق المراحل التي مرت بها الدولة المصرية خصوصًا.وتقدموا بخالص العزاء والمواساة للشعب المصري ولأسرة فقيد الوطن في وفاة أحد رموز الوطنية المصرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان، و"إنَّا لله وإنا إليه راجعون".صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.