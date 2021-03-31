سول وطوكيو تبحثان الخلافات حول القضايا التاريخية

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، أن سول وطوكيو ستعقدان محادثات دبلوماسية على مستوى العمل غدًا الخميس، لمناقشة الخلافات المطولة بين البلدين حول القضايا التاريخية والتجارية.وذكرت الخارجية الكورية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" - أن المدير العام لشئون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية "لي سانج-ريول"، غادر إلى طوكيو في وقت سابق من اليوم لإجراء محادثات مع نظيره الياباني تاكيهيرو فوناكوشي، وقد جرت المحادثات السابقة على مستوى العمل بينهما عبر الفيديو في يناير.وتأتي المحادثات المقرر عقدها في الوقت الذي تسعى فيه كوريا الجنوبية إلى إصلاح العلاقات مع اليابان لخلق زخم جديد لمساعيها من أجل السلام، حيث شددت إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن" على الحاجة إلى تعزيز التعاون الثلاثي مع الحليفين الآسيويين.