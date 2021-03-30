طلاب الصف السادس الابتدائي يؤدون اليوم «امتحان مارس»

يؤدي طلاب الصف السادس الإبتدائي، امتحان شهر مارس، اليوم الأربعاء، كأول امتحان للصف السادس الابتدائي بالفصل الدراسي الثاني.وكانت امتحانات صفوف النقل الشهرية للفصل الدراسي الثاني، قد انطلقت أول أمس، حيث توجه تلاميذ الصفين الرابع والخامس الابتدائي والصفين الأول والثاني الإعدادي لأداء امتحانات المجمعة وفق منظومة الأسئلة الاختيار بين المتعدد .وتابعت مديريات التربية والتعليم الامتحانات في المحافظات من خلال غرف العمليات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ومطابقة الأسئلة لمواصفات المركز القومي للامتحانات.