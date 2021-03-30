كيفية التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي بالتفصيل

خصصت وزارة التضامن الاجتماعي رابط خاص بالاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي عبر الموقع الإلكتروني، من باب التسهيل على ذوي الهمم في محافظات مصر، حيث يعد استصدار البطاقة لخاصة بالخدمات المتكاملة من أهم الخطوات من أجل التمتع بجميع الخدمات التي وضعتها الدولة لذوي الهمم، مثل الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعافاة من الجمار.





ونرصد في السطور التالية كيفية التسجيل على الموقع الخاص ببطاقة الخدمات المتكاملة.





التسجيل على موقع بطاقة الخدمات المتكاملة 2021 بالرقم القومي

هناك طريقتين من أجل الوصول إلى إتمام التسجيل والاستعلام لذوي الاحتياجات الخاصة.

- الطريقة الأولى: يجب تسجيل الدخول عبر الموقع الذي خصصته وزارة التضامن الاجتماعي اضغط هنــــــــــــا.

في هذه الخطوة يجب الضغط على علامة الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة وكتابة المعلومات المطلوبة وأهمها الرقم القومي





-الطريقة الثانية: في هذه الخطوة تتم بأسهل الطرق من خلال الاتصال التليفوني بالخط الساخن على رقم 15044 وإدخال البيانات المطلوبة من خلال الخدمات الصوتية والضغط على الأرقام التي توافق اختيارك الذي تحتاجه.





المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

-إحضار صورة بطاقة الرقم القومي بتاريخ غير منتهي للراغب في استخراج البطاقة الخدمية من ذوي الاحتياجات الخاصة

- تجهيز خمسة صور شخصية حديثة للمتقدم

- احضار تقرير طبي تفصيلي يوضح الحالة المرضية المتقدم مستخرج من إحدى المستشفيات الحكومية الخاصة بوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية.





شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة 2021

-في حالة الإصابة الشلل الدماغي

-إذا كان المتقدم مصاب بالجذام

-في حالة الإصابة بطيف التوحد وذوي القادمة

-إذا كان المتقدم مصاب بصغر أو كبر حجم الرأس

-في حالة متلازمة الداون

-إذا كان المتقدم مصاب بفقد السمع التام

-في حالة فقد البصر التام

-إذا كان المتقدم مصاب بالإعاقات المتعددة

-في حالة ضمور العضلات

-إذا كان المتقدم مصاب بتيبس المفاصل في أطراف متعددة.





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