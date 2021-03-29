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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 وشروط استحقاقها

الإثنين 29/مارس/2021 - 03:04 م
بطاقة الخدمات
بطاقة الخدمات
عبدالله هشام
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فعلت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي 2021 عبر موقعها الإلكتروني للتيسير على الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقات المتعددة سواء الحركية والبصرية والمصابين بأمراض مثل الجذام، لاستصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لإثبات الإعاقة والتمتع بالخدمات التي توفرها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة مثل الحصول على سيارات مجهزة للمعاقين معافاة من الجمارك.

طرق الاستعلام عن صدور بطاقة الخدمات المتكاملة

وأوضحت وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك طريقتين للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم ومساعدتهم في إنجاز كافة الإجراءات الخاصة للحصول على حقوقهم وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتتمثل الطريقة الأولى للاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة من خلال تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من هنا.

وفي الخطوة التالية يتم الضغط على أيقونة الاستعلام عن البطاقة الخدمية لذوي الاحتياجات الخاصة وكتابة البيانات المطلوبة بما فيهم الرقم القومي

وتتمثل الطريقة الثانية في الاتصال التليفوني بالرقم الساخن على رقم 15044 وإدخال البيانات المطلوبة من خلال الخدمات الصوتية والضغط على الأرقام التي توافق اختيارك الذي تريده

الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة عقب تقديم الأوراق التالية:-

صورة بطاقة الرقم القومي سارية للراغب في استخراج البطاقة الخدمية من ذوي الاحتياجات الخاصة

5 صور شخصية حديثة للمتقدم

تقرير طبي مفصل يوضح الحالة المرضية المتقدم مستخرج من إحدى المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة أو المستشفيات الجامعية أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة.

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شروط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

الإصابة الشلل الدماغي
الإصابة بالجذام
الإصابة بطيف التوحد وذوي القادمة
صغر أو كبر حجم الرأس
متلازمة الداون
فقد السمع التام
فقد البصر التام
الإعاقات المتعددة
ضمور العضلات
تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

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