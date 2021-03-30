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حكايات المشاركين.. «الدستور» في معرض الزهور (فيديو)

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 12:55 ص
معرض الزهور
معرض الزهور
أريج الجيار- أحمد عوض
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تجولت "الدستور" داخل معرض الزهور المقام في حديقة الأورمان، لرصد قصص المشاركين؛ بهدف الوقوف على قصصهم الإنسانية، وأسباب مشاركتهم؛ وتجربتهم مع الزهور.

• خالد السيد: النخيل المائي أهم ما يميز معرض الزهور وهناك إقبال كبير علينا

يقول خالد السيد أحمد، متخصص في النخيل المائي، إنه يشارك في المعرض منذ حوالي 25 سنة، والتخصص في النخيل المائي أهم ما يميزه، حيث يعد الوحيد في استخدامه بالشرق الأوسط.

وأضاف أنه يوضح لجميع الزائرين المارين بع أهمية النباتات في المياه، وفائدتها على نقاء البيئة وزيادة جمال المكان المتواجد به.

وأكد أن أول أسبوع للمعرض شهد اقبالا كبيرا، نظرا لتشوق جمهور المعرض، فالعملاء يزورون المعرض مره واثنان وثلاثة، ولا تقتصر زيارتهم على المجيء والشراء في يوم واحد فقط، وهذا يرجع لأهمية المعرض وجماله وما تقوم به وزارة الزراعة والحكومة المصرية من خدمات كبيرة للمواطنين.

• تقى: أول مره أشارك في المعرض ومش هتبقى آخر مرة

عبرت تقى محمد، 21 سنه، طالبة في الفرقة الرابعة علم اجتماع، جامعة الأزهر، عن حرصها الشديد على المشاركة هذا العام في معرض زهور الربيع، حيث تعد هي المرة الأولى لها.

وأكدت عن رغبتها في المشاركة المستمرة خلال الأعوام القادمة، نظرا لما شهدته من سعادة في العمل داخل المعرض، والتعاون الملحوظ من قبل الجميع من داخل وخارج المعرض.

وأوضحت أنها تحرص على أن تُظهر ما تعرضه في معرضها بشكل مختلف ومتميز مقارنة ببقية المشاركين، فهي تضع بجوار النباتات وشجر الزهور، الفخار وجلسة استراحة، وبراويز، ويأتي كل هذا بمساعدة أمها.

• سماحة: المعرض يمثل أعظم عمل على مدار العام ونستعد له قبلها بكثير

يقول القذافي سماحه، مهندس زراعي، 50 سنه، أحد المشاركين في معرض الزهور، إن المعرض يمثل أعظم عمل له ومن معه على مدار العام، حيث يفرح جميع المتعاملين معه بكثرة وتنوع أنواع النباتات والز هور.

وأشار إلى أنه يركز على شجر النخيل بأنواعه، خاصة النادر منها حيث يمثل أهم اقبال ملحوظ نظرا لأهمية شجر النخيل.

وأوضح أن معرض الزهور لا يمكن تجاهله في أي عام، حيث يحرص على التواجد فيها وحجز مكان مميز داخل المعرض، فهو ركيزة أساسية للتسوق والتعرف على الكثير من الأشخاص من محافظات مصر المختلفة.

• فراج: معرض الزهور متنفس لجميع المواطنين ونلتزم بالإجراءات الاحترازية

يقول منصور فراج، مهندس زراعي، يشارك للمرة الخامسة في معرض الزهور، إنه يحاول العمل على إيجاد جميع الحلول الخاصة باللاند سكيب، حيث يواجه المواطنين صعوبات في التعامل معها عند الشراء وفي فهمها.

وأضاف أن هناك بعض الإجراءات الاحترازية اللازمة المتبعة خلال هذا العام، ويحرص هو وفريق العمل معه على التطبيق الفعلي لها على مدار اليوم، وفي التعامل أيضا مع جميع المقبلين على المعرض.

واختتم أن العدد مقارنة بالأعوام الماضية، في تخصصه على وجه الخصوص قل بنسبة 5%، مشيرا إلى أنه تعد حديقة الاورمان ومعرض زهور الربيع متنفس لجميع المواطنين.

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