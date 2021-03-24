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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمال يومية: تقلبات الطقس تمنعنا من العمل.. وننتظر«حياة كريمة»

الأربعاء 24/مارس/2021 - 03:04 م
محمد أبو قشوة
محمد أبو قشوة
أحمد عوض- حسن مسعد- حسن الهتهوتي
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عانت مصر خلال الأيام القليلة الماضية، من منخفض جوي، تسبب في شبورة ترابية، الأمر الذي أعاق حركة المواطنين، حاورت "الدستور" عدد من عمال اليومية والباعة الجائلين؛ للوقوف على الأزمات التي تواجههم في الطقس السيء.

خالد عربي:" نغلق المحال مبكرا

يقول خالد عربي، صاحب محل لبيع المنظفات، إنه يواجه صعوبه في ممارسة عمله أثناء سقوط الأمطار الشديدة والتي من المتوقع أن تشهدها المحافظات خلال هذه الأيام، حسبما أكدته هيئة الأرصاد، مؤكدًا أنه يتجه إلى إغلاق المحل وقت العواصف، نظرا لقلة الزبائن، والأمر الذي قد يصل في بعض الأحيان إلى عدم وجود زبائن بشكل كامل، بسبب صعوبة حركة المواطنيين بالشوارع.

وأشار إلى أنه اتجه لأعمال التجاره ببيع الأبواب والخشب الذي يحصله عليه من المنازل والمحلات القديمة، وأنه فكر في العمل بهذه المشروعات نظرا لصعوبة ممارسة العمل الذي كان يسافر له كل يوم بعد إجراءه عمليتين بسبب أعمال الفلاحة الشاقة، والأحمال الثقيلة في المزارع.

أوضح "خالد" أنه ينتظر مبادرة حياة كريمة مما تسهل الاستمرار فى المبيعات وتنظيم الحركة في ظل الكوارث الطبيعية، مضيفًا أنه يشعر بالأمان تحت قيادة الرئيس السيسي، نظرا للمشروعات الهامة التي تُجرى بشكل يومي، وتمس البسطاء.
عمال يومية: تقلبات
محمد سيد:" ننتظر مبادرة حياة كريمة"

أوضح محمد سيد أحمد، مدير إدارة العلاج الطبيعي بإدارة أشمون الصحية، أنه لا يذهب إلى عياداته في أوقات الطقس السيء، ويكتفي بالتواصل مع المرضى عبر المحمول.

وقال "محمد" إنه قد يتغيب للذهاب إلى رؤية والدته وأخوته، الذين اعتاد رؤياهم بشكل مستمر، بعد أداء عمله، ويواجه صعوبة في أيام الطقس السيء نظرا لصعوبة السير في شوارع قريته.

وتابع، أنه ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة حياة كريمة فى القرى، مشيرا إلى أنها تسهم في عدم توقف مسيرة العمل ولقمة العيش، بالطرق والخدمات والمرافق التي ستوفرها لجميع المصريين خلال شهور.
عمال يومية: تقلبات
محمد سيد:" ننتظر مبادرة حياة كريمة"

أوضح محمد سيد أحمد، مدير إدارة العلاج الطبيعي بإدارة أشمون الصحية، أنه لا يذهب إلى عياداته في أوقات الطقس السيء، ويكتفي بالتواصل مع المرضى عبر المحمول.

وقال "محمد" إنه قد يتغيب للذهاب إلى رؤية والدته وأخوته، الذين اعتاد رؤياهم بشكل مستمر، بعد أداء عمله، ويواجه صعوبة في أيام الطقس السيء نظرا لصعوبة السير في شوارع قريته.

وتابع، أنه ينتظر بفارغ الصبر تنفيذ توصيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمبادرة حياة كريمة فى القرى، مشيرا إلى أنها تسهم في عدم توقف مسيرة العمل ولقمة العيش، بالطرق والخدمات والمرافق التي ستوفرها لجميع المصريين خلال شهور.
عمال يومية: تقلبات
محمود أبو قشوة:" تغييرات الطقس تمنعنا من مداومة العمل"
عبّر محمود أبو قشوة، مبيض محارة، عن صعوبة مباشرته لصنعته، نظرا لارتباط حالته العملية بتغيرات الطقس وتقلباتها السيئة من أمطار وسيول ورياح، مؤكدا أنه يأمل في أن تتحسن أوضاع عمله خلال الشهور القادمة بسبب مبادرة الرئيس السيسي التي أطلقها خلال هذا العام، والتي تهدف إلى تحسين وضع الريف المصري.

وأشار إلى أنه لايستطيع أن يمارس عمله في أيام كثيرة من فصل الشتاء نظرا لما يشهده من أمطار تعرقل سير الحركة في شوارع الريف، بجانب توقف عمله في بعض الأحيان نظرا لارتباطه بوقوفه خارج المنزل، على واجهة المنازل.
عمال يومية: تقلبات
الصياد محمد: أمكث في المنزل

يوضح الصياد محمد فتحي، حداد مسلح، أنه يجلس في منزله ما يقرب من أسبوع دون ممارسة عمله بسبب ماتسببه الأمطار بالشوارع من تجمعات للمياة.

ويأمل أن تكون مبادرة حياة كريمة الأمل المنتظر لحمايته من العطله، ومساعدته فى جلب رزق أسرته، مؤكدا أنه يتقاضى يومية حوالي 120 جنيه، ولم يسجل اسمه في تكافل وكرامه أو منحة العمالة غير المنتظمة.
عمال يومية: تقلبات
 

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