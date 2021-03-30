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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حمدوك يشكر أمريكا والاتحاد الأوروبي على دعمهما السودان

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 08:29 م
حمدوك
حمدوك
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أعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، عن شكره للولايات المتحدة الأمريكية على وقوفها ودعمها للمرحلة الانتقالية في البلاد، وتقديمها القرض الذي سدد به السودان متأخراته لدى البنك الدولي، ما يفتح أبوابا عديدة لعودة تعاون السودان مع المؤسسات المالية الدولية، كما شكر الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للسودان اقتصاديا وسياسيا.

وأكد حمدوك، لدى لقائه اليوم الثلاثاء مع المبعوث الأمريكي الخاص للسودان دونالد بوث، بحضور ممثل الاتحاد الأوروبي روبرت فان دوول والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في السودان برايان شوكان، عزم الحكومة على الاستمرار في تحقيق السلام الشامل والاستقرار وذلك من خلال إكمال المرحلة الثانية من عملية الحوار مع رئيس "الحركة الشعبية – شمال" عبد العزيز الحلو، ورئيس حركة "تحرير السودان" عبد الواحد نور، شاكرا في هذا الصدد الجانبين الأمريكي والأوروبي على دعمهما المستمر لعملية السلام في السودان.

ودعا رئيس مجلس الوزراء السوداني، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، إلى المشاركة الفعالة في مؤتمر "أصدقاء السودان" الذي تنظمه فرنسا، في مايو القادم.

وبحث اللقاء تطوير أوجه التعاون بين السودان والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، كما تطرق إلى جملة من الموضوعات والقضايا المحلية والإقليمية.

وهنأ المبعوث الامريكي وممثل الاتحاد الأوروبي، رئيس وزراء السودان على الإنجازات التي تمت على الصعيدين الداخلي والخارجي وأبرزها الإصلاحات الاقتصادية التي شملت توحيد سعر الصرف، وتسوية ديون السودان للبنك الدولي.

وأكد المبعوث الأمريكي وممثل الاتحاد الأوروبي استمرار الدعم للمساعدة في حل قضايا الانتقال بجانب المساعدة في تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية مثل "سد النهضة"، ووعد الجانبان بدعم التحضير والمشاركة في "مؤتمر باريس" خاصة ما يتصل بجذب الاستثمارات الخارجية للسودان.

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