مقتل وإصابة 5 بصاروخ حوثى فى مأرب باليمن

قتل شخص وأصيب 5 اليوم، في قصف بصاروخ بالستي أطلقته ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على مدينة مأرب.وأوضح مصدر أمني- وفقا لـ«اليمن مباشر» أن صاروخا بالستيا استهدف مدينة مأرب، ما أدى إلى استشهاد مدني وإصابة خمسة آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 13 عاما.فيما أفاد مصدر طبي بأن المصابين يتلقون الرعاية الطبية اللازمة في مستشفى هيئة مأرب العام، وأن اثنين منهم حالتهم خطرة.