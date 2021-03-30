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الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«فهمي»: مصر في أيد أمينة وتصريح الرئيس عن سد النهضة طمأن الشعب

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:54 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أشرف لاشين
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قال النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة قطاع الأعمال المركزية بحزب مستقبل وطن، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بشأن حقوق مصر المائية أكدت أنها خط أحمر وأنه لايمكن المساس بها، مضيفا أن مصر في أيد أمينة وتعد رسالة طمأنه للشعب المصري.

وأضاف فهمي، في بيان له اليوم، أن مصر التزمت بالمفاوضات السلمية على مدار السنوات السابقة، إلا أن الجانب الإثيوبي متعنت ولا يقبل إلا بوجهة نظر واحدة، ولا يراعي مصالح الدول الأخرى.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هدف مصر دائما السعي للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل سد النهضة، وليس أي شئ آخر، موضحا أن مصر تريد التنمية لإثيوبيا ولكن ليس على حقوقنا.

ولفت النائب إلى أن موافقة مصر للمقترح السوداني والذي دعا لتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونجو الديمقراطية وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة للتوسط بين الدول الثلاث، يدل على حسن النوايا لدينا، ولكن من رفضت ذلك هي دولة إثيوبيا مما يدل على أنها لا تريد الخير للدول المجاورة ولا تريد إعطائهم حقوقهم المائية.

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