رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 30 مارس 2021 الموافق 17 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«سينرجى» تحتفل بذكرى العندليب الأسمر

الثلاثاء 30/مارس/2021 - 04:01 م
جريدة الدستور
محمد قدري
طباعة
أحيت شركة «سينرجي» للإنتاج الفني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الـ44 على رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من خلال بوستر للراحل وكلمات معبرة عن عظمته الفنية.

وعلقت الشركة في البوستر المنشور على مسيرة الراحل وكتبت، "النهارده ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رحمه الله عليه، محدش يقدر ينسي أغانيه اللي محفورة في قلوبنا".

وكان العندليب الأسمر رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 1977 ولكنه ترك إرثا فنيا من أغنياته وأفلامه مازالت خالدة وباقية في أذهان الجمهور حتى الآن.

ويعد العندليب الأسمر مطربا وممثلا مصريا برع في الفنين، ويعتبر من أهم المطربين العرب في القرن العشرين، ولد باسم عبد الحليم علي إسماعيل شبانة بقرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية عام 1929، وكانت حياته قاسية من البداية فبعد وفاة والديه قبل إتمامه لعامه الأول، عاش مع خاله وفي عام 1943 للدراسة في قسم التلحين التابع لمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعد التخرج مدرسًا للموسيقى لمدة 4 سنوات.

لم يستمر طويلا في التدريس والتحق بفرقة اﻹذاعة الموسيقية، ثم أجيز بعدها للغناء في اﻹذاعة في عام 1951، وقدم على مدار مسيرته الفنية أعمالا كثيرة تعاون فيها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وقدم أكثر من 200 أغنية.

ونجح سينمائيا أيضا فقدم 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها "لحن الوفاء" عام 1955، وآخرها فيلم "أبي فوق الشجرة"عام 1969، وانتهت مسيرته بعد انتصار المرض عليه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

سعر بورصة الدواجن الرئيسية اليوم الإثنين 29-3-2021

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

تعرف على أخبار السعودية اليوم عن الطيران 29-3-2021


الصور

image description

12 مليون جنيه تكلفة 7 سيارات كسح بمياه أسيوط ضمن مبادرة «حياة كريمة»

image description

استمرار حملات التطهير والتعقيم لمواجهة كورونا بأسيوط

image description

رئيس جامعة أسيوط يؤكد دعم الجامعة الكامل لحملة «ابنك أغلى من الغلة»

image description

إزالة 7 تعديات على أراضِ زراعية وأملاك دولة بأسيوط

image description

جامعة أسيوط: بدء التقديم لمنحة السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسى بمصر

الأكثر قراءة

صاحب أشهر صورة لتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس يتحدث لـ«الدستور»

السيسي: «محدش هياخد نقطة ميّة من مصر.. رد فعلنا هيأثر على استقرار المنطقة كلها»

أسعار البنزين الجديدة.. تفاصيل اجتماعات لجنة التسعير التلقائي

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

إندونيسيا تعتزم تقديم حوافز جديدة لتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة

برلين تعلق استخدام لقاح «آسترازينيكا» لأقل من 60 عاما

«الرياضة» تواصل برنامج «تنمية مهارات اللغة الإنجليزية» في 3 محافظات

حفل عشاء يتسبب فى فضيحة لوزارة الصحة اليابانية

أيام زمان

سر لقب حورية حسين بـ«المطربة الطائرة»

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«كان نفسي يقول كلام حب».. اعترافات زيزي البدراوي عن العندليب

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

مقالات الرأي
الحسين عبدالرازق
الحسين عبدالرازق يكتب: متشكرين يارجالة!
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يدعو المبدعين للمشاركة في «مسرح يجدد الحياة»

واسيني الأعرج يرصد الصراعات الناجمة عن انتشار الوباء في «ليليات رَمادَة»

حكاية مشروع سينمائي مات العندليب دون إتمامه مع يوسف شاهين

بعد إغلاق 10 سنوات.. وزيرة الثقافة تفتتح متحف محمد خليل وحرمه الأحد