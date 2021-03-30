«سينرجى» تحتفل بذكرى العندليب الأسمر

أحيت شركة «سينرجي» للإنتاج الفني عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي الذكرى الـ44 على رحيل العندليب الأسمر عبدالحليم حافظ من خلال بوستر للراحل وكلمات معبرة عن عظمته الفنية.وعلقت الشركة في البوستر المنشور على مسيرة الراحل وكتبت، "النهارده ذكرى وفاة العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ رحمه الله عليه، محدش يقدر ينسي أغانيه اللي محفورة في قلوبنا".وكان العندليب الأسمر رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم عام 1977 ولكنه ترك إرثا فنيا من أغنياته وأفلامه مازالت خالدة وباقية في أذهان الجمهور حتى الآن.ويعد العندليب الأسمر مطربا وممثلا مصريا برع في الفنين، ويعتبر من أهم المطربين العرب في القرن العشرين، ولد باسم عبد الحليم علي إسماعيل شبانة بقرية الحلوات التابعة لمحافظة الشرقية عام 1929، وكانت حياته قاسية من البداية فبعد وفاة والديه قبل إتمامه لعامه الأول، عاش مع خاله وفي عام 1943 للدراسة في قسم التلحين التابع لمعهد الموسيقى العربية، وعمل بعد التخرج مدرسًا للموسيقى لمدة 4 سنوات.لم يستمر طويلا في التدريس والتحق بفرقة اﻹذاعة الموسيقية، ثم أجيز بعدها للغناء في اﻹذاعة في عام 1951، وقدم على مدار مسيرته الفنية أعمالا كثيرة تعاون فيها مع أبرز الملحنين على الساحة الفنية في مصر، من بينهم كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومحمد عبد الوهاب وقدم أكثر من 200 أغنية.ونجح سينمائيا أيضا فقدم 16 فيلمًا سينمائيًا، كان أولها "لحن الوفاء" عام 1955، وآخرها فيلم "أبي فوق الشجرة"عام 1969، وانتهت مسيرته بعد انتصار المرض عليه.