بشار الأسد يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء السوري

ترأس الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس الوزراء السوري، في أول اجتماع له عقب شفائه من فيروس كورونا المستجد.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة السورية تماثل الرئيس الأسد وعقيلته للشفاء عقب إصابتهما بفيروس كورونا.وقالت الرئاسة السورية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد- 19 وظهور القيم السلبية لمسحة البي.سي.آر التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي".