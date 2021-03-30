تفاصيل جديدة بشأن استهداف رتل التحالف الدولي في العراق (صور)

نشرت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، صورًا لاستهداف رتل الدعم اللوجيتسي التابع التحالف الدولي في الناصرية ذي قار جنوب العراق.وكان قد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة بخصوص استهداف رتل الدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي في الناصرية بمحافظة ذي قار.وقال المصدر، إن "التفجير عبارة عن عبوة لاصقة وضعت داخل عجلة محمولة ضمن رتل الدعم اللوجستي التابع للتحالف الدولي في محافظة ذي قار".وفي وقت سابق من اليوم، قال مصدر أمني، إن عبوة ناسفة زرعها مجهولون انفجرت على رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي عند مروره في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.