إعدام علب من كبسولات فيتامين سي ببورسعيد

أسفرت حملة مكبرة علي صيدليات مدينة بورفؤاد، عن إعدام علب من كبسولات فيتامين c، وذلك لعدم مطابقتها للمواصفات، مع زيادة الإقبال عليها بسبب الموجة الثالثة لجائحة كورونا.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد عدد من الصيدليات، وذلك لإلقاء المخلفات الصلبة في غير الأماكن المخصص لها، وتم تحريز بعض الأدوية مجهولة المصدر، وغير مسجلة بوزارة الصحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمعرفة الشئون الصحية.تأتى تلك الأعمال ضمن خطة مجلس المدينة في تطوير ورفع الكفاءة التي تشهدها مدينة بورفؤاد للحفاظ على سلامة المواطنين، وذلك بناءً على تعليمات اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد.وفي تصريحات خاصة، أكد "رئيس مدينة بورفؤاد" تكثيف الحملات وتشديد الرقابة والمتابعة على المخازن والمنشأت الصيدلية، وذلك من خلال لجنة للتفتيش على المنشأت الصيدلية بنطاق المدينة، من شئون البيئة وبمشاركة مديرية الشئون الصحية وإدارة الصيدلة، بالتزامن مع جائحة كورونا.