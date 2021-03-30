استعدادات رمضان ترفع الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية 21%

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض الرقم القياسي للصناعات التحويلية والاستخراجية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) إلى 99.59خلال شهر يناير 2021 (أولي) مقابل 100.32 خلال شهر ديسمبر 2020 (نهائي) بنسبة انخفاض قدرها 0.7٪.ولفت جهاز الإحصاء، إلى أن الرقم القياسي لصناعة المنتجات الغذائية بلغ 145.20 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 119.57 بارتفاع قدره 21.44 % بسبب زيادة الطلب على المنتجات الغذائية مع حلول موسم رمضان.فيما بلغ الرقم القياسي لصناعة الحاسبات والمنتجات الإلكترونية والبصرية والأجهزة الطبية 85.00 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 72.53 بارتفاع قدره 17.19٪ لتلبية احتياجات السوق من الأجهزة الطبية نظرا لتداعيات جائحة كورونا.وسجل بلغ الرقـم القياسي لصناعة الورق 54.89 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 58.80 بانخفاض قدره 6.65٪ وذلك بسبب الاعتماد على الورق المستورد وتعليق الدراسة.وانخفض الرقم القياسي لصناعة الأجهزة الكهربائية إلى 96.57 خلال شهر يناير 2021 مقارنة بشهر ديسمبر 2020 حيث بلغ 106.19 بنسبة انخفاض قدرها 9.06% وذلك يرجع إلى حالة السوق.