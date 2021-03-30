إيطاليا تفرض حجرًا إجباريًا على القادمين إليها من الاتحاد الأوروبي

أعلنت إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن فرض حجر إجباري مدته 5 أيام على كل القادمين إليها من الاتحاد الأوروبي، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، أعرب خلال الفترة الماضية، عن أمله في تخفيف الإغلاق في إيطاليا بعد عطلة عيد الفصح إذا ما سمحت الظروف المرتبطة بوباء كورونا بمثل هذه الخطوة.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن دراجي دعوته أيضا للحلفاء في جميع أنحاء أوروبا إلى ضمان "الاستقلالية الاستراتيجية" من خلال إقامة سلسلة لإنتاج اللقاحات في أنحاء القارة.