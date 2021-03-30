مقتل عاملات بمجال التطعيم ضد شلل الأطفال في أفغانستان

قال مصدران حكوميان: إن مسلحين قتلوا ثلاث نساء يعملن في مجال التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمدينة جلال آباد في شرق أفغانستان اليوم الثلاثاء.ولم يتضح حتى الآن من نفذ حادثي إطلاق النار المنفصلين حسبما قال مسئول حكومي إقليمي، وأكد مصدر بالحكومة المركزية وقوع الحادثين.وشهدت مراكز حضرية عددًا من الاغتيالات منذ بدء محادثات السلام بين حركة طالبان والحكومة الأفغانية العام الماضي في الدوحة.