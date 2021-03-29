الكرملين: نحتاج لوقت للرد على دعوة بايدن لحضور قمة المناخ





قال الكرملين اليوم الاثنين إنه سيحتاج لبعض الوقت قبل اتخاذ قرار بشأن حضور الرئيس الروسيفلاديمير بوتين قمة المناخ التي دعاه الرئيس الأمريكي جو بايدن لحضورها.ويوم الجمعة قال البيت الأبيض إن الرئيس الصيني شي جين بينغ وبوتين من بين 40 زعيمًا تمت دعوتهم للقمة المقررة في 22 و23 أبريل.