الأربعاء 12 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودي في «ولاد رزق 3»

الطفل يزن أحمد
الطفل يزن أحمد

أعرب الطفل يزن أحمد عن سعادته الكبيرة لتواجده في قائمة أبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية بشخصية حمزة نجل "رضا"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد عز، كبير  أولاد رزق.

وتابع يزن، لـ"الدستور":"أحمد عز إنسان جميل ومتواضع جدًا، والكواليس كلها كانت مختلفة وجميلة، وأنا حبيت وجودي في وسطهم في ولاد رزق 3".

وتابع "الحمد لله على الإشادات التي جاءت إلىّ على دوري في فيلم ولاد رزق3، والفنان الجميل سيد رجب أشاد بيا وكان مبسوط جدًا مني، وانتظر رأي الجمهور وقت طرحه في عيد الأضحي".

تعرف على دور أحمد الرافعي في أحداث "ولاد رزق 3"

اليوم.. طرح فيلمى "ولاد رزق 3" و"أهل الكهف " بدور العرض السينمائية فى مصر

"القاضية".. طرح الأغنية الدعائية لفيلم "ولاد رزق 3" (فيديو)

أبطال ولاد رزق3

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري وكريم عبدالعزيز وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أبطال ولاد رزق3

يضم الجزء الثالث من ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي وكريم عبدالعزيز والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية أبطال ولاد رزق3 ولاد رزق3 ولاد رزق 3- القاضية يزن أحمد يزن أحمد لـ الدستور سعيد بوجودي في ولاد رزق3- القاضية

مواد متعلقة

13 يونيو.. عرض الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق" بدور العرض السينمائية فى مصر

كريم قاسم ينتهي من تصوير "ولاد رزق 3: القاضية" (صور)

فركش.. أبطال وصنّاع "ولاد رزق" ينتهون من تصوير فيلم العيد

أحمد عز بين "ولاد رزق 3" و"فرقة الموت" ويبحث المشاركة في الموسم الرمضاني

خريطة أفلام عيد الأضحى وأبرز النجوم الذين يخوضون السباق

قائمة الأفلام المرشحة لدخول سباق موسم عيد الأضحى 2024

عودة النجوم إلى البلاتوهات.. أفلام جديدة قادمة قريبًا

القائمة المبدئية لأفلام موسم عيد الأضحى السينمائي 2024

الأكثر قراءة

عنيفة تخدش الأعراض.. النيابة تطلب فض أحراز "سفاح التجمع" فى جلسة سرية

قرار عاجل من وزير القوى العاملة.. إجازة عيد الأضحى 2024 وحقيقة احتسابها من الرصيد

تعويض مليار جنيه.. جلسة عاجلة لمحاكمة عمرو دياب فى واقعة الصفع

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

مصر تعزى الكويت فى ضحايا حريق المنقف

سفيرة رومانيا بالقاهرة: أُثمّن دور "الوطنية للتدريب" وأؤمن بما تقوم به

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

إبراهيم داود

عن كرة القدم البسيطة وصعوبتها

منى رجب

تغليظ العقوبات.. حماية للفتاة والمرأة المصرية

ماجد حبته

استجابة إنسانية لغزة

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: جريدة الشرق العربي.. مرجع أردني لتراثنا الإنساني

جلال حمام

صفقة غامضة.. قتال أم سلام؟

د.كريمة الحفناوى

ماذا نريد من قانون العمل الجديد

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل

رسالة سرية من بلينكن لإسرائيل تكشف "حجر العثرة" في مفاوضات هدنة غزة

الانسحاب من غزة وجدول لوقف الحرب.. أبرز تعديلات حماس على مقترح الهدنة