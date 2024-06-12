يزن أحمد لـ"الدستور": سعيد بوجودي في «ولاد رزق 3»

أعرب الطفل يزن أحمد عن سعادته الكبيرة لتواجده في قائمة أبطال فيلم ولاد رزق 3- القاضية بشخصية حمزة نجل "رضا"، الذي يلعب دوره الفنان أحمد عز، كبير أولاد رزق.

وتابع يزن، لـ"الدستور":"أحمد عز إنسان جميل ومتواضع جدًا، والكواليس كلها كانت مختلفة وجميلة، وأنا حبيت وجودي في وسطهم في ولاد رزق 3".

وتابع "الحمد لله على الإشادات التي جاءت إلىّ على دوري في فيلم ولاد رزق3، والفنان الجميل سيد رجب أشاد بيا وكان مبسوط جدًا مني، وانتظر رأي الجمهور وقت طرحه في عيد الأضحي".

أبطال ولاد رزق3

ويضم الجزء الثالث من فيلم ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي، والنجم الكبير كريم عبدالعزيز، والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري وكريم عبدالعزيز وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

أبطال ولاد رزق3

يضم الجزء الثالث من ولاد رزق عددًا كبيرًا من ضيوف الشرف من بينهم المُلاكم البريطاني تايسون فيوري الذي يعد واحدًا من أساطير المُلاكمة في العالم، حيث يظهر بشخصيته الحقيقية، وأيضًا من بين ضيوف الشرف الفنان أحمد فهمي وكريم عبدالعزيز والفنان إياد نصار والفنانة أسماء جلال والفنان محمد لطفي.

أبطال "ولاد رزق 3- القاضية"

"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.