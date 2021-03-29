الجزائر: استيراد مليون جرعة من اللقاح الروسي «سبوتنيك»

أكدت صحيفة "الشروق" الجزائرية، اليوم الإثنين، أن البلاد وقعت على عقد لاستيراد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك" الروسي.وكشف وزير الصحة الجزائري، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الرئيس الجزائري تبون يوجه بضرورة مواصلة الاتصالات مع روسيا لإنجاح تصنيع لقاح "سبوتنيك V" بالجزائر سريعا.وأشار "بوزيد"، إلى أن "مصالحه تنتظر وصول لقاحات جديدة من "فايزر" و"جونسون أند جونسون" إضافة إلى لقاح صيني آخر.من جهته قال رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي الجزائري، كمال صنهاجي إن اللقاحات المضادة لكورونا ستكون متوفرة ومتنوعة خلال شهرين، وإن عملية صنع اللقاح في الجزائر قد تكون خلال 6 أشهر من الآن.