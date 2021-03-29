مشكلات السكة الحديد.. مسلسل متواصل أمام «نقل النواب»

تواصل لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، بحث مشكلات السكك الحديدية التي تعد مسلسلًا متوصلًا لا ينتهي في ظل الحوادث المتكررة للقطاع، حيث تناقش اليوم الإثنين، عددًا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب حول مشاكل الزلقانات والسكك، في اجتماعين متتاليين.تتناول اللجنة في اجتماعيها ثلاث طلبات إحاطة، الأول مقدم من النائب ثروت سويلم، بشأن عدم تطوير محطة قطار مدينة القرين "محاجر أبو حماد سابقا" بمحافظة الشرقية، يعقبه مناقشة طلبين مقدمين من النائب محمد نجيب خالد، بشأن عدم تنفيذ مزلقانات ميت سلسيل والجمالية والكفر الجديد بمحافظة الدقهلية، أما الأخر فيدور حول تأخر تطوير خط السكة الحديد من المنصورة إلى المطرية بمحافظة الدقهلية.يأتي هذا فيما شهد قطاع السكك الحديدية حادثًا مروعًا يوم الجمعة الماضي، أودى بحياة 18 شخصا وإصابة العشرات، نتيجة تصادم قطارين بمركز طهطا في محافظة سوهاج، فيما لا تزال التحقيقات جارية للكشف عن أسبابه وملابساته.